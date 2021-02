Eurozapping : un rappeur arrêté en Catalogne, des PME en difficultés…

En Espagne, les velléités indépendantistes sont suivies, même chez les rappeurs. L’artiste Pablo Hazel a été arrêté, alors qu’il était réfugié dans une université. Il a été conduit en prison, avec une peine de neuf mois de prison ferme, malgré le soutien des étudiants. Son "crime" est d’avoir envoyé des tweets et des textes hostiles à la monarchie et aux forces de l’ordre. Devant le tollé, le gouvernement a réagi. "Nous réfléchissons à modifier la loi pour éviter des délits de liberté d’expression, qui, selon nous, n’ont pas leur place dans notre démocratie", a déclaré Carmen Calvo, vice-présidente du gouvernement espagnol. Des manifestations de soutien ont eu lieu.

Deux décès liés au froid en Grèce

Si les PME françaises sont en difficulté, la situation est la même en Belgique. Des usines sont à court de composantes électroniques dans le pays, surtout dans le secteur automobile. En raison de la pandémie et des ruptures de stock de ces pièces produites en Asie, la pénurie est mondiale et pourrait durer. À Venise, en Italie, un Mardi gras sans carnaval s’est déroulé. Enfin, une vague de froid mortelle a pris place en Grèce, après une tempête de neige inédite. Des coupures d’électricité ont eu lieu dans tout le pays, et deux personnes au moins sont décédées.

