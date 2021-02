Eurozapping : élections en Catalogne, remontées mécaniques en Italie…

Comment réagissent nos voisins, notamment face à l’épidémie ? Tandis que la Grande-Bretagne durcit sa quarantaine, l’Italie renonce à son tour à ses remontées mécaniques, et des élections en pleine pandémie ont lieu en Catalogne. Le pari y a été perdu pour le gouvernement espagnol. L’ancien ministre de la Santé sociale est bien arrivé en tête, avec 23% des voix, mais les partis indépendantistes réunis regroupent plus de la moitié des votants, et comptent se maintenir au pouvoir. En pleine pandémie, ils ont sans doute profité de la hausse des abstentions.

Fermeture prolongée des remontées mécaniques

"Nos politiques devraient se concentrer sur les vrais problèmes des gens, et sur la lutte contre le covid, il faudrait qu’ils songent à se rassembler plutôt qu’à s’écharper", estime une votante. En Italie, les remontées de ski restent fermées. Les voyageurs s’impatientaient déjà pour les premières descentes, mais le gouvernement a décidé in extremis de prolonger la fermeture des remontées mécaniques pour lutter contre les variants.

