Espagne : Manuel Valls échoue dans sa tentative de devenir maire de Barcelone

Selon une estimation, l'ancien Premier ministre n'a réussi qu'à rassembler un peu moins de 12% des voix, se classant à la cinquième place.

Pari raté pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre français est donné en cinquième position des élections municipales à Barcelone (Espagne), avec 11,9% des voix, dimanche 26 mai, selon une estimation relayée par El País (en espagnol). Selon ce sondage, la maire sortante, Ada Colau (22%), soutenue par la gauche radicale, et l'indépendantiste Ernest Maragall (22,5%) d'ERC (Gauche républicaine de Catalogne) sont au coude-à-coude pour remporter la mairie.

Estoy muy orgulloso de votar hoy en #Barcelona como barcelonés y, por supuesto, como candidato a la alcaldía. Espero que sean muchos los barceloneses que voten hoy por el cambio que represento y que necesita nuestra ciudad.#Elecciones26M #Municipals2019BCN #26M #VallsBCN2019 pic.twitter.com/iUdF0hSTHY — Manuel Valls (@manuelvalls) 26 mai 2019

"Nous serons la grande surprise" du scrutin, avait pourtant promis Manuel Valls, même si différents sondages ne lui attribuaient que 12% des voix et la quatrième position. Le candidat de 56 ans se présentait comme un "social-démocrate" issu du "catalanisme modéré" et voulait être un recours contre les indépendantistes qui gouvernent la région depuis 2012. "Si demain, les indépendantistes prennent la ville, là, on est face à quelque chose d'extrêmement dangereux", disait l'ancien député macroniste.

Né à Barcelone, Manuel Valls a été élevé à Paris par un père catalan et une mère italo-suisse. Il a été naturalisé français à 20 ans. Où s'écrira son avenir ? "Quoi qu'il arrive, je reste ici [à Barcelone]", a-t-il assuré durant la campagne.