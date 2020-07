Espagne : le port du masque devient obligatoire en Catalogne

Les mesures sanitaires deviennent de plus en plus strictes en Espagne. Face à une épidémie de Covid-19 qui reste toujours aussi importante dans le pays, des régions réagissent. En Catalogne, il est désormais obligatoire de porter un masque au quotidien. Les seules personnes exemptées sont celles en train de pratiquer un sport et aussi les enfants de moins de 6 ans. Si cette consigne n’est pas respectée, la personne s’expose à une amende de 100 euros.

L’Espagne en souffrance

Cette décision pourrait ne pas être uniquement propre à la Catalogne. L’archipel des Baléares l’a imité jeudi 9 juillet : hormis sur les plages, le port du masque deviendra obligatoire dès lundi prochain. Ces décisions arrivent après le reconfinement de 70 000 personnes en Galice et 200 000 à Lérida en Catalogne. Une nouvelle preuve que l’Espagne tente par tous les moyens de freiner un virus qui reste encore très présent dans le pays.