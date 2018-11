Polémique : des décharges se vident dans la mer

Dans tous les océans, dans toutes les mers du monde, les mêmes images : du plastique partout, des gros morceaux ou des micros particules invisibles. 8 millions de tonnes terminent chaque année dans l'eau. Comment ce plastique se retrouve-t-il dans nos mers ? Qui sont les responsables ? Au nord de l'Espagne, à Santander, le littoral est attrayant au premier abord. Cette militante écologiste de l'association Centinelas nous amène au bout d'un chemin, à quelques mètres du littoral, où se trouvent des montagnes de matériaux de construction et des plastiques en tout genre. "On croit que ces décharges n'existent que dans les pays en voie de développement, mais non ça arrive ici, même à Santander", explique Ana Isabel Garcia.

Des déchets qui échouent sur les plages françaises

Des amendes sont prévues, de 90 € à 3 000 pour les contrevenants. Mais, déposer ses déchets hors des déchetteries, c'est une habitude bien ancrée. "Tous les déchets légers vont voler et finir dans la mer, c'est pathétique", rajoute-t-elle. Emportés par les courants marins, ces déchets peuvent venir s'échouer sur les plages françaises. "Il y a des mesures qui ont pu être prises, comme l'interdiction des cotons-tiges en plastique et leur remplacement par des cotons-tiges en carton", souligne Antoine Bruge, de la fondation Surfrider dans les Landes.

