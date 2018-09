Pacifique : un bateau pour nettoyer l'océan des déchets plastiques

Le navire qui quitte la baie de San Francisco (États-Unis) n'est pas un chalutier comme les autres. Il tire derrière lui un flotteur de 600 mètres de long conçu pour rassembler le plastique qui flotte à la surface des océans. Il est suffisamment haut pour empêcher le plastique de s'échapper tandis qu'une jupe de 3 mètres de profondeur évite que les débris s'en aillent par le dessous. Les déchets sont ensuite ramassés et recyclés.

Cap vers la "poubelle flottante"

Ce projet ambitieux est celui d'une organisation néerlandaise dont l'objectif est de vider la moitié de la grande zone d'ordure du Pacifique d'ici cinq ans et de prouver qu'il est bien possible de nettoyer l'océan. Le bateau a quitté le port de San Francisco samedi 8 septembre et s'est rendu au large de la Californie pour deux semaines de test avant de rejoindre la "poubelle flottante" des eaux du Pacifique.

