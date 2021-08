Les incendies font rage dans le sud de l'Europe, des dizaines de villages évacués en Turquie

Les incendies, qui sévissent depuis cinq jours en Turquie, ont déjà fait au moins six morts, pendant que plusieurs régions de Grèce, d'Italie et d'Espagne sont elles aussi ravagées par le feu.

La Turquie est en proie aux flammes. Des dizaines de villages et hôtels ont été évacués dimanche 1er août dans le sud touristique du pays. Les incendies de forêt, qui sévissent depuis cinq jours dans le pays, ont déjà fait au moins six morts, pendant que plusieurs régions de Grèce, d'Italie et d'Espagne étaient elles aussi ravagées par le feu.

Un incendie de forêt dans la province d'Antalya, située dans le sud de la Turquie, le 1er août 2021. (MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY / AFP)

La Turquie subit actuellement les pires incendies depuis au moins une décennie, avec près de 95 000 hectares brûlés depuis janvier, contre une moyenne de 13 516 à ce stade de l'année entre 2008 et 2020. Les températures devraient rester élevées après des records atteints le mois dernier. Il a fait par exemple 49,1°C le 20 juillet à Cizre, en Anatolie, dans l'extrême sud-est de la Turquie. Le mercure devrait monter jusqu'à 40°C à Antalya lundi, selon les prévisions.

Une forêt ravagée par le feu, dans la province d'Antalya, dans le sud de la Turquie, le 1er août 2021. (MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY / AFP)

Quelque 800 départs de feu en Italie

Les incendies font également rage dans d'autres pays du sud de l'Europe. En Grèce, les pompiers luttaient aussi contre le feu dimanche, dans le nord-ouest de la péninsule du Péloponnèse, près de la ville de Patras. Huit personnes ont été hospitalisées avec des problèmes respiratoires et des brûlures, dans des hôpitaux de la région qui restent sur le qui-vive, selon la protection civile.

Des pompiers tentent d'éteindre un feu de forêt près de Patras, en Grèce, le 31 juillet 2021. (STR / EUROKINISSI / AFP)

Après des incendies dévastateurs en Sardaigne le week-dernier, l'Italie, de son côté a enregistré en cette fin de semaine plus de 800 départs de feu, essentiellement dans le sud du pays, selon les pompiers. En Espagne, touchée à la mi-juillet par un incendie dans un parc naturel sur la côte catalane, près de la frontière franco-espagnole, les pompiers luttaient ce week-end contre un feu près du réservoir de San Juan, à environ 70 kilomètres à l'est de Madrid.