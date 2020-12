Espagne : les députés approuvent en première lecture le texte visant à légaliser l'euthanasie

Les députés espagnols ont approuvé jeudi le projet de loi légalisant le recours à l’euthanasie en cas de "maladie grave et incurable" ou même simplement "grave, chronique et invalidante". Le texte doit désormais passer devant le Sénat.

Un premier pas. Jeudi 17 décembre, 198 députés espagnols ont voté en première lecture pour la légalisation de l'euthanasie et le suicide assisté, soit "plus que la majorité nécessaire au gouvernement", commente le principal quotidien espagnol El Pais (article en espagnol). Les députés de Ciudadanos et du PNV ont joint la majorité gouvernementale "pour que l'Espagne soit le sixième pays du monde à autoriser l'euthanasie", précise le journal.

Seule la droite a voté contre le texte, ce qui représente 138 députés, et deux se sont abstenus.

Le texte, qui doit maintenant être approuvé par le Sénat, vise donc à encadrer le recours à l'euthanasie dans des cas de "maladie grave et incurable" ou même simplement "grave, chronique et invalidante", souligne Courrier international. "La demande du patient devra être validée par deux médecins différents – dont l’un spécialiste de la maladie en question –, puis devra passer ensuite devant une "commission d’évaluation" dépendant de chaque région autonome", poursuit l'hebdomadaire. De plus, cette loi reconnaîtra également le droit au personnel médical de faire valoir son "objection de conscience".