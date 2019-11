Législatives espagnoles : l’extrême-droite fait une percée

Les militants d’extrême-droite exultent. Le parti Vox vient de réussir une percée lors des élections législatives espagnoles, devenant la 3e force politique du pays. Une première depuis la mort de Franco il y a 40 ans. Avec ce succès électoral, Vox tend encore davantage la situation politique en Espagne car l’objectif de ces 4e élections législatives en 4 ans était bien de trouver une majorité au Parlement, afin que le pays puisse être gouverné.

Face à la situation politique, pas de solution ?

C’est donc une victoire en demi-teinte pour Pedro Sanchez. Son parti (PSOE, socialiste) est arrivé en tête des élections législatives mais s’il veut pouvoir gouverner, il devra s’allier au parti Podemos, d’extrême-gauche et aux nationalistes basques et catalans. Mais c’est justement cette incapacité à s'entendre qui a provoqué cette nouvelle élection. Une instabilité politique qui risque de paralyser encore un peu plus la situation en Espagne.