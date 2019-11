Eurozapping : Venise sous les eaux ; 20 000 jeunes à la rue au Royaume-Uni

Un nouveau pic de marée submerge Venise. Dès la fin de matinée vendredi 15 novembre, la sirène a retenti pour évacuer la place Saint-Marc. L'eau est montée jusqu'à 1,54 m avant de refluer. Une catastrophe pour la ville italienne. Toute la journée, commerces et musées sont restés fermés. Les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros.

Des retrouvailles 34 ans après

La pauvreté des jeunes explose au Royaume-Uni. Ils ont entre 16 et 24 ans et la rue est leur domicile. Ce sont des adolescents qui ont connu des placements ou sont en rupture avec leur famille. Souvent caché, ce fléau est en pleine recrudescence. Les associations caritatives tirent la sonnette d'alarme. Ils seront plus de 20 000 à dormir dans la rue à Noël.

Deux sœurs se retrouvent 34 ans après leur séparation en Espagne. En 1985, 25 000 personnes avaient péri en Colombie après une éruption volcanique. Jennifer, adoptée par une famille espagnole après le drame, et sa sœur Angela, restée en Colombie, sont enfin réunies. Les deux femmes vont se mettre à la recherche du reste de leur famille.

