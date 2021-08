Eurozapping : quatrième vague à Barcelone, Lionel Messi quitte le FC Barcelone et des femmes mises à l’honneur en Serbie

En Espagne, à Barcelone, la quatrième vague est bien présente. Les hôpitaux commencent à saturer, alors que le personnel soignant avait l’espoir de passer un été plus tranquille. La pression est maximale. "La situation est devenue très critique. On a l’impression de revivre la première vague. Nos capacités d’accueil sont atteintes", a réagi Désirée Ruiz, infirmière. Les patients en réanimation tendent à affluer de plus en plus.

Lionel Messi quitte le Barça

Les femmes sont mises à l’honneur en Serbie. Dans une mine de zinc, 10% des travailleurs sont des femmes. Un musée de la photographie retrace même leur histoire, leur parcours et leur travail. Elles ont reçu le prix des travailleurs de l’année par le président. Enfin, un cataclysme a eu lieu dans le monde du football : Lionel Messi quitte le FC Barcelone. Le génie argentin ne signera pas un nouveau contrat. L’information fait la Une de toute la presse en Espagne. Le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé des négociations pour enrôler la star.