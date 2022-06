Eurozapping : incendies en Catalogne, disparition d’un journaliste britannique au Brésil, inflation en Italie

B. Barnier, C. Gindre

En Catalogne (Espagne), trois incendies se sont déclarés aujourd’hui. Les moyens aériens ont été déployés. La lutte contre ces feux est d’autant plus difficile que le pays rencontre une période de chaleur inhabituelle depuis déjà six jours, avec des températures qui dépassent les 40 degrés. "J’aime la nature. Quand je vois tout ça, ça me brise le coeur", explique une habitante. Plusieurs dizaines de milliers d’hectares sont potentiellement menacés.

Dix jours après la disparition au Brésil de Dom Phillips et de l’expert Bruno Pereira, un suspect est passé aux aveux. "Nous sommes allés sur le lieu où il a enterré les corps. Il nous a également montré l’endroit où il a caché le bateau", explique Eduardo Alexandre Fontes, enquêteur de la police fédérale brésilienne. Le suspect, un pêcheur de 41 ans n’a pas expliqué les raisons de son acte.

Inflation en Italie

C’est une hausse des prix vertigineuse. 6,8% au mois de mai, la plus forte inflation en Italie depuis 1986. Les dépenses énergétiques sont particulièrement touchées, ainsi que les denrées alimentaires. Pour les familles italiennes, cette hausse correspond à un surcoût de 320 euros par mois.