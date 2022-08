Eurozapping : des incendies qui frappent l'Espagne et la République Tchèque, le réveil d'un volcan en Islande

Des feux de forêt qui frappent l'Espagne et la République Tchèque, le réveil d'un volcan qui attire les curieux en Islande : voici le programme de l'Eurozapping du vendredi 5 août.

L'Espagne fait face à des incendies, vendredi 5 août. En Galice, dans le nord-ouest du pays, les pompiers tentent de circonscrire des feux de forêt, avec neuf foyers toujours actifs. Des incendies provoqués par la sécheresse et la canicule qui frappent actuellement l'Espagne, pays européen le plus touché par les feux de forêt. Depuis le début de l'année, 230 000 hectares ont brûlé.



Le réveil d'un volcan en Islande

La République Tchèque connaît elle aussi des températures record et des incendies. Il a fallu quatre jours aux pompiers pour maîtriser un gigantesque feu de forêt dans un parc national près de la frontière allemande. Des milliers d'hectares sont partis en fumée. À l'origine du sinistre, une chaleur intense et inhabituelle qui touche le pays depuis une semaine.



En Islande, le réveil d'un volcan est devenu une attraction touristique, avec ses éruptions de magma. Une activité suivie de près par des centaines de curieux très impressionnés par ce phénomène naturel. Un phénomène qui confirme la reprise de l'activité volcanique dans cette région d'Islande sauvage et inhabitée.