Eurozapping : découvrez les sujets qui ont fait l'actualité chez nos voisins européens

Un banquier français libéré en Russie. Il vient de passer six mois en prison : Philippe Delpal, directeur d'un fonds d'investissement est soupçonné d'une fraude de 33 millions d'euros. Le banquier plaide non coupable. Il invoque une dispute entre actionnaires. Jeudi 15 août, le tribunal de Moscou (Russie) a décidé de l'assigner à résidence avant de le juger. Cette libération intervient alors que Vladimir Poutine rendra visite à Emmanuel Macron dans quelques jours.

Les amendes routières bientôt plus salées en Allemagne. Circuler ou bloquer une bande d'arrêt d'urgence pourra maintenant coûter jusqu'à 320 euros et entraîner un retrait de permis de conduire d'un mois. Se garer sur une piste cyclable : 100 euros. Le ministre du Transport allemand veut sévir pour rendre la circulation plus fluide.

On termine avec la face obscure du tourisme en Espagne. Un tour opérateur pour aller à Tchernobyl s'offrir des radiations, c'est l'offre qui fait polémique. Qu'est-ce qui motive les adeptes de ce concept ? "C'est une manière d'apprendre l'histoire, mais cela concerne aussi des gens qui sont fascinés par la mort", explique Daniel Liviano, professeur de sociologie à l'université de Catalogne.

