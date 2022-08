Espagne : une importante chute de grêle cause la mort d’un bébé et une cinquantaine de blessés

Mardi 30 août, les grêlons tombés en Espagne font plus de 10 cm de diamètre et ils sont si lourds que le vacarme est assourdissant. Les sirènes des voitures s’y mêlent. Lorsqu’ils tombent dans les piscines, les grêlons provoquent des gerbes d’eau de plusieurs mètres. Cela faisait 20 ans que la Catalogne et la petite commune de la Bisbal d’Empordà n’avaient pas connu une telle tempête. Au moins 50 personnes sont blessées et une fillette de 20 mois est décédée après avoir reçu un grêlon sur la tête.



Aucun pare-brise épargné

Des personnes se sont réfugiées au plus vite, notamment dans un restaurant. "Ce n’est pas normal. Le ciel est en train de nous tomber sur la tête", estime un homme. Un agriculteur a été obligé de se réfugier sous son tracteur. Il a malgré tout reçu un grêlon sur la tête. Après une dizaine de minutes de grêle intensive, les habitants constatent l’ampleur des dégâts. Dans une rue, aucun pare-brise n’a résisté.