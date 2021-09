Espagne : une centaine de maisons détruites et 5 000 personnes évacuées après l'éruption d'un volcan aux Canaries

Le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption sur l'île espagnole de La Palma, continuait de cracher des coulées de lave lundi 20 septembre à la mi-journée. Le magma a détruit une centaine de maisons. Cinq mille personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption, dimanche après-midi. Le gouvernement régional des Canaries a précisé sur Twitter ne pas prévoir à ce stade de nouvelles évacuations, les coulées de lave se dirigeant "vers la mer".

LA LAVA ARRASA TODO A SU PASO EN LA PALMA: MÁS DE 100 VIVIENDAS DESTROZADAS



La lava, que avanza a 700 metros por hora y a una temperatura de 1.075 grados centígrados, ya ha arrasado más de 100 viviendas, cultivos y ha obligado a evacuar a 5.000 personas. #VolcanLaPalma pic.twitter.com/Giq1R54n2t — Conexión BTC Televisión Canaria (@Conexion_BTC) September 20, 2021

L'éruption, la première sur l'île de La Palma depuis 50 ans, n'a pas fait de victimes mais a d'ores et déjà provoqué d'importants dégâts. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient d'impressionnantes coulées de lave en train de brûler des arbres, recouvrant totalement des routes et s'engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes.

Los ríos de lava que recorren la vertiente oeste de #LaPalma en dirección a la costa, sepultarán comunicaciones terrestres, eléctricas y telefónicas y crearán una lluvia ácida cuando, en las próximas horas, lleguen al mar



Lo ha explicado el catedrático de la @ULPGC José Mangas pic.twitter.com/cyoYbcYOjB — RTVC (@RTVCes) September 20, 2021

Interrogé sur la télévision publique (TVE), le président de l'autorité locale de l'île de La Palma, Mariano Hernández Zapata, a évoqué un paysage de désolation, laissé par des "langues de lave" hautes "d'environ six mètres" et "qui engloutissent tout ce qui se trouve sur leur passage". Selon l'Institut volcanologique des Canaries, ces coulées avancent à une vitesse moyenne de 700 mètres par heure, avec une température de près de 1 000° C.