Espagne : le Français recherché pour un jet de mégot se rend à la police

C’est le scandale et l’indignation en Espagne à cause du comportement de deux Français. Un pompier a filmé la voiture de deux touristes, l’un d’entre eux jetant au sol le mégot de sa cigarette alors que l'autre conduisait. Le soldat du feu a publié la vidéo sur les réseaux sociaux avec ce message : "Dernière bouffée et le mégot dans le bas-côté. Ne vous inquiétez pas, on risquera nos vies, nous les pompiers. Je suis indigné !"

200 euros d’amende

La scène a choqué en Espagne, un pays récemment meurtri par des incendies. Quinze jours plus tôt, dans le même secteur, 415 hectares de végétations ont été ravagés par un feu violent. La police espagnole s’est saisie de l’affaire, utilisant les caméras de surveillance pour tenter de retrouver la trace des deux Français. Face à l’ampleur de la situation, les deux individus âgés de 18 ans se sont rendus jeudi 5 août. Le fumeur a écopé de 200 euros d’amende et s’il avait provoqué un incendie, il aurait été exposé à une peine de prison ferme.