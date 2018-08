Espagne : un commissariat catalan attaqué

C'est à l'intérieur d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, en Espagne, qu'un homme a été abattu lundi 20 août, peu avant 6 heures. Selon la police, armé d'un couteau, l'agresseur crie "Allah Akbar" et se jette sur une policière. Elle fait feu et tue l'assaillant, qui meurt sur le coup. Selon la presse espagnole, il s'agit d'un homme d'origine algérienne, âgé de 29 ans, inconnu des services de police. Il vivait dans un immeuble juste à côté du commissariat. Arrivé dans le quartier il y a deux ans, le jeune homme était cordial mais n'entretenait pas de relations avec le voisinage.

Un lien avec une cellule djihadiste ?

La police catalane a mené une perquisition au domicile de l'agresseur. L'urgence est d'établir si l'homme a des liens avec une cellule djihadiste. L'attaque a eu lieu dans la banlieue de Barcelone, et n'aurait aucun lien avec l'attentat mené il y a un an sur les Ramblas. Et selon les toutes dernières informations délivrées dans la soirée du lundi 20 août par les autorités catalanes, cette agression serait un acte isolé.

