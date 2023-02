Espagne : manifestation monstre à Madrid pour défendre le système de santé public

Ce rassemblement à l'initiative de collectifs d'habitants est le troisième organisé depuis trois mois dans la capitale espagnole.

"La santé ne se vend pas, elle se défend." Des centaines de milliers de personnes ont défilé à Madrid (Espagne), dimanche 12 février, lors d'une nouvelle manifestation de défense du système de santé public, miné depuis des mois par un manque d'effectifs et de moyens. Les manifestants, parmi lesquels de nombreux soignants, se sont retrouvés au son des tambours et des sifflets dans différents points de la capitale avant de converger vers la mairie. Ils étaient 250 000 selon la préfecture, et près d'un million d'après les organisateurs, pour réclamer "plus de moyens" au gouvernement régional de Madrid. Sa présidente, Isabel Diaz Ayuso, est d'ailleurs accusée de favoriser les prestataires privés au détriment du service public.

Cette manifestation, convoquée par des collectifs d'habitants, est la troisième de grande ampleur organisée depuis trois mois dans la capitale espagnole. Une manifestation avait eu lieu le 15 janvier, après celle du 13 novembre qui avait rassemblé 200 000 personnes, selon la préfecture. Une partie des médecins des établissements publics de Madrid sont en grève depuis le 21 novembre, à l'appel du principal syndicat de médecins madrilène, pour réclamer de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire.

La grogne vis-à-vis des défaillances du système de santé a touché ces derniers mois d'autres régions en Espagne, où les autorités régionales ont la main sur la santé publique. C'est néanmoins à Madrid que le mouvement est le plus fort. La communauté madrilène est en effet en avant-dernière position des 18 régions espagnoles en matière d'investissement en santé publique. Une situation jugée paradoxale, Madrid étant la région la plus riche d'Espagne.