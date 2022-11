Espagne : 200 000 manifestants réunis à Madrid pour défendre le système de santé de la capitale

Les services de soins de proximité de la région de Madrid sont sous pression depuis plusieurs années, en raison d'un manque de moyens et de personnel.

Au moins 200 000 manifestants se sont rassemblés dimanche 13 novembre à Madrid pour défendre le système public de santé dans la région de la capitale espagnole et contre un projet de réforme du secteur, selon une source officielle. Sous le slogan "Madrid se rassemble pour soutenir le système de santé public contre le plan visant à le détruire", des foules massives se sont réunies en quatre points de la capitale et ont marché en direction de la mairie.

Pour "un système de santé public"

"Un système de soins pour tous, votre santé ne devrait jamais dépendre de votre porte-monnaie" proclamait une grande banderole verte alors que des milliers de manifestants scandaient "un système de santé public !". La manifestation, organisée à l'appel d'associations et de municipalités locales, vise les politiques de santé de la présidente de la région de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, une des principales figures du Parti populaire (PP). Cette élue de droite veut développer les partenariats public-privé et restructurer le système des soins de proximité.

Une banderole "Madrid défend son système de santé publique. Contre la destruction des soins de santé primaires" érigée lors d'une manifestation organisée dans le rues de la capitale espagnole, le 13 novembre 2022. (OSCAR DEL POZO / AFP)

La manifestation intervient en amont d'une grève annoncée pour le 21 novembre, de 5 000 médecins, notamment des pédiatres, qui protestent contre leur "surcharge de travail", leurs carnets de rendez-vous "sans fin" et "l'insuffisance du temps passé avec (leurs) patients". Selon les syndicats, les services de soins de proximité de la région de Madrid sont sous pression depuis plusieurs années, par manque de moyens et de personnels. Et selon eux, les difficultés ont été accentuées par un mauvais management régional.