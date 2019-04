Espagne : l’extrême droite fait son retour au parlement pour la première fois depuis Franco

C'est historique. En Espagne, pour la première fois depuis la fin du franquisme en 1975, l'extrême droite a fait son retour au parlement dimanche 28 avril, lors des élections législatives. Avant cela, "l'Espagne faisait figure d'exception en Europe et c'est terminé", précise la journaliste Stéphanie Perez, en direct de Madrid (Espagne). "Mais c'est une entrée par la petite porte, avec 10% des voix et 24 sièges, c'est beaucoup moins que ce que le parti et les militants espéraient, ça ne lui permettra pas de peser bien lourd dans la balance", ajoute-t-elle.

"En se mobilisant largement, les Espagnols ont fait le choix de la modération. C'est le parti socialiste de Pedro Sanchez qui arrive largement en tête, mais sans majorité absolue. Il va donc falloir qu'il compose des alliances pour pouvoir gouverner, ça va prendre du temps. D'autant que les Espagnols doivent encore voter le mois prochain pour les municipales et pour les européennes, ce qui va retarder les négociations", conclut la journaliste.

