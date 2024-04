Espagne : les Îles Canaries manifestent contre le surtourisme

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, samedi 20 avril, contre le surtourisme dans les îles Canaries, en Espagne. 14 millions de vacanciers s'y sont rendus en 2023, alors que seulement 2 millions de personnes y vivent.

Des plages de Las Palmas aux rues de Santa Cruz de Tenerife, des milliers de personnes ont manifesté sur les îles Canaries, samedi 20 avril. Les Espagnols se mobilisent en nombre pour s'opposer au tourisme de masse qui menacerait selon eux les îles. "Les Canaries ne sont pas à vendre", a chanté la foule. "Nos ressources, notre population ne peuvent plus encaisser. Notre environnement continue de se détériorer", explique un manifestant.

Une manifestation contre Airbnb

Les personnes mobilisées s'opposent aux immenses bateaux de croisière, aux compagnies à bas coût qui déversent chaque année des flots de touristes sur les plages. En 2023, 14 millions de touristes sont venus dans les îles Canaries. Les manifestants ne veulent plus que leurs côtes soient bétonnées et envahies par des complexes hôteliers. Ils s'opposent notamment aux locations Airbnb. "Les résidences secondaires envahissent nos villages, ce qui fait monter le prix des loyers et les jeunes n'arrivent plus à se loger", explique un homme.