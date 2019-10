Espagne : le retour de la pointeuse pour calculer le temps de travail

C'est un objet d'un autre temps qui fait son grand retour au travail : la pointeuse est désormais obligatoire dans toutes les entreprises espagnoles. Et, contre toute attente, les salariés en redemandent. "Je sais que c'est un contrôle de l'entreprise sur l'employeur, mais je le prends positivement. Si jamais tu fais plus d'heures, elles seront inscrites et ils te les rendront. C'est bien d'avoir un contrôle sur ces heures-là", explique une salariée.

Lutter contre les heures supplémentaires illégales

Depuis le mois de mai, le gouvernement espagnol oblige les entreprises à avoir un volume horaire pour leurs salariés. L'objectif est de lutter contre les heures supplémentaires illégales ou non payées. Elles ne cessent d'augmenter : 6 millions d'heures supplémentaires, dont près de la moitié qui ne sont pas cotisées. Mais certains patrons ont du mal à s'adapter.

Le JT

Les autres sujets du JT