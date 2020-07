Espagne : la nouvelle vie des Baléares

Formentera (Espagne) est la plus petite île des Baléares, la Caraïbe de la Méditerranée. Sur l’île, pas besoin de filtre sur les appareils photo pour immortaliser les 20 kilomètres de plage. L’île possède l’une des plus belles eaux de la Méditerranée, tout en nuances de turquoise. Cet été, selon les habitants, ses lagons sont encore plus clairs que d’habitude, à cause de la baisse de la pression touristique et du trafic maritime.”Une pause comme celle-ci, l’île n’en avait pas depuis longtemps et cela fait du bien de voir que les plages et les eaux sont plus propres. Ça saute aux yeux ici”, décrit une habitante de l’île.

“Cela nous rappelle l’île comme elle était dans le temps”

“Cela nous rappelle l’île comme elle était dans le temps. C’est sûr que pour l’économie, c’est dur, mais l’île est une merveille aujourd'hui”, explique un autre habitant. À l’origine, Formentera doit ses eaux translucides à la posidonie. Cette plante aquatique est présente dans la zone en très forte quantité.

Le JT

Les autres sujets du JT