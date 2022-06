Espagne : de violents incendies en raison de la chaleur

En Espagne, plus de 25 000 hectares ont brûlé ces derniers jours dans plusieurs régions du pays en raison de la chaleur extrême et de la sécheresse. L'incendie le plus important a eu lieu près de la frontière portugaise, où les pompiers sont toujours en cours d’intervention.

Un incendie géant, des flammes attisées par des vents violents et en quelques jours 25 000 ha brûlés dans la Sierra de la Culebra, en Espagne. Favorisés par des températures caniculaires, plusieurs feux ont ravagé un massif montagneux au nord-ouest de l’Espagne, à la frontière avec le Portugal. Quatorze villages et plus d’un millier de personnes ont dû être évacués. Certaines ont trouvé refuge dans un gymnase.

1 700 ha brûlés en Catalogne

En Catalogne, 1 700 ha sont partis en fumée. Depuis plusieurs jours, il fait plus de 40 °C dans la région. Les pompiers ont allumé des contre-feux pour stopper l’avancée des flammes. Plus de 500 pompiers sont mobilisés et devant l’immense brasier, certains étaient dépassés. Dans cette province, quarante feux de forêt se sont déclarés en même temps. Les pompiers espèrent venir à bout du plus important, situé à Baldomar, avant le dimanche 19 juin au soir.