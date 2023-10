Espagne : au moins sept personnes sont mortes dans l'incendie d'une discothèque dans le sud-est de l'Espagne

L'origine du feu n'est pas connue et les secours ont averti que le bilan pourrait s'alourdir au fil des heures.

Au moins sept personnes sont mortes, dimanche 1er octobre dans la matinée, dans l'incendie d'une discothèque à Murcie (Espagne), ont annoncé les secours sur X (ex-Twitter). Quatre personnes sont également blessées. Prévenus vers six heures du matin qu'un incendie s'était déclaré dans une boîte de nuit située dans le quartier d'Atalayas, les secours ont averti que le bilan pourrait s'alourdir au fil des heures. Ils ont pu pénétrer vers 10 heures dans la discothèque "une fois le feu éteint", et y ont alors découvert "quatre cadavres", puis deux autres une quarantaine de minutes plus tard.

Une heure après, la mairie de Murcie a déclaré que le bilan s'établissait désormais à sept décès et que les travaux de reconnaissance se poursuivaient. "Priorité est donnée à la localisation des corps" dans le bâtiment, a détaillé une porte-parole de la police nationale. "La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus, car il y avait un anniversaire hier soir et les participants n'ont pas tous été retrouvés", a-t-elle poursuivi, avant d'ajouter que l'enquête n'avait pas encore démarré "puisque le bilan [n'était] pas établi". "Par conséquent, il n'y a aucune piste privilégiée pour le moment", a-t-elle ajouté.

D'après les photos diffusées par les secours, il s'agit de la discothèque Teatre, aussi appelée "Fonda Milagros", dont la devanture, qui était jaune et rouge, a été dévorée par les flammes. Les clichés montrent les lances à eau des camions de pompiers aspergeant encore la façade noircie dans une rue envahie par les véhicules de secours et une fumée épaisse s'échappant du toit de la discothèque. Selon le maire de Murcie, José Ballesta, qui a décrété trois jours de deuil en mémoire des victimes, l'incendie a mobilisé 12 véhicules de secours, 40 pompiers, ainsi qu'une vingtaine de policiers.