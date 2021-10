Éruption aux Canaries : une nouvelle coulée de lave a jailli du Cumbre Vieja

À la Palma, aux Canaries (Espagne), une coulée de lave a jailli d’une nouvelle bouche qui s’est formée sur le flanc du Cumbre Vieja. Le grondement est sourd, permanent et ponctué d’explosions qui envoient des jets de lave dans les airs. Deux semaines après son éruption, le volcan est plus actif que jamais. Au contact de l’océan, d’énormes panaches de fumée toxique se dégagent du magma. Impuissants, les pêcheurs d’un village voisin restent à quai. "Nous ne pouvons pas sortir à cause de l’activité du volcan, même si on va pêcher, le poisson n’est pas comestible avec ce sable noir qui n’arrête pas de tomber", explique l’un d’entre eux.

Près de 900 bâtiments entièrement détruits

Ces cendres, irritantes, recouvrent tout d’un film noir, et il faut alors les nettoyer sans cesse. C’est devenu le quotidien des habitants. Près de 900 bâtiments ont été entièrement détruits par la coulée incandescente. Les scientifiques ignorent jusqu’à quand le Cumbre Vieja va cracher de la lave. Les îles volcaniques des Canaries n’avaient pas connu une telle activité depuis 50 ans.