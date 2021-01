EN IMAGES. Espagne : Madrid sous la neige après le passage de la tempête Filomena

A Madrid, l'armée a dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport, qui reste fermé au moins jusqu'à dimanche après-midi.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Du jamais-vu depuis cinquante ans. La capitale espagnole, Madrid, est ensevelie sous plusieurs dizaines de centimètres de neige, depuis le passage de la tempête Filomena, vendredi 8 janvier. Cette dernière a aussi entraîné de fortes pluies dans d'autres régions et paralysé de nombreux axes de communication. Par ailleurs, trois personnes sont mortes : un homme retrouvé enseveli sous la neige à Zarzalejo, au nord-ouest de Madrid, et un homme et une femme, piégés par une crue près de Malaga, dans le sud.

A Madrid, l'armée a dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport, qui reste fermé au moins jusqu'à dimanche après-midi, ainsi que les accès aux hôpitaux, toujours sous pression face à la pandémie de Covid-19. Dans la région de Madrid, les secours sont venus en aide à 1 500 personnes piégées dans leur véhicule tandis que les autorités ont appelé les Espagnols à rester chez eux.

Des "températures minimales inférieures à -10 ºC" sont attendues dans une grande partie de l'intérieur du pays dans la nuit de dimanche à lundi et jusqu'à jeudi, selon l'agence météorologique espagnole.