Catalogne : des créneaux horaires pour permettre aux malades du Covid d'aller voter

En Catalogne, les élections législatives se poursuivent, les malades du Covid et les personnes isolées ont le droit de voter entre 19h et 20h. Pour éviter les contaminations, les assesseurs portent des combinaisons. "Les autorités catalanes avaient distribué ces combinaisons à tous les membres des bureaux de vote, ils n'étaient pas tous rassurés puisque les assesseurs en Espagne sont tirés au sort et près de 30% d'entre eux avaient contesté cette nomination, pour des raisons sanitaires, par peur de la contamination", rapporte la journaliste Elise Gazangel en direct de Barcelone (Espagne), dimanche 14 février.

Mesures sanitaires strictes

Tous les bureaux de vote ont ouvert dimanche 14 février, "de strictes mesures sanitaires sont mises en place : du gel est distribué à chaque électeur, les électeurs sont appelés presque un par un pour voter. Tout est mis en place pour éviter à tout prix un rebond des contagions à cause de ce scrutin", conclut la journaliste.

