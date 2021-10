Canaries : la lave du Cumbre Vieja jaillit toujours à La Palma

Aux Canaries (Espagne), le Cumbre Vieja ne laisse pas de répit aux habitants de La Palma depuis qu’il est entré en éruption, il y a près d’un mois. Sur ses flancs, en plein milieu de la nuit, des volcanologues effectuent des mesures, dans des tenues qui les font ressembler à des spationautes. Au-dessus de leurs têtes, la lave continue de jaillir du cratère. Dans les dernières 48 heures, l’éruption a même redoublé de violence.

La quasi-totalité des vols suspendus

Les coulées de magma ravagent les champs et enflamment de nouvelles habitations. Déjà plus de 700 hectares et 1 800 bâtiments ont été détruits. Près de 10% de la population a dû être évacuée. Toute l’île vit désormais au rythme du volcan incontrôlable. L’air devient irrespirable. "Il y a beaucoup de cendres, et celles qui retombent sont plus fines qu’au début", ajoute un habitant. Autre conséquence de ce brouillard volcanique, la quasi-totalité des vols au départ de la Palma sont suspendus en attendant que la fumée se dissipe. Selon des experts, l’éruption pourrait encore continuer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.