"C'est un deuxième souffle" : le parc français du Puy du Fou a ouvert un nouveau site en Espagne

Le concept de ce parc spécialiste de l'histoire de France s'est exporté en Espagne, près de Tolède. Le premier spectacle a été donné vendredi.

"C'est le deuxième souffle du Puy du Fou, c'est le début d'une nouvelle aventure", se félicite Philippe de Villiers, le fondateur de l’entreprise. Le parc spécialiste de l’histoire de France a pour la première fois lancé un grand spectacle à l’étranger. À côté de Tolède, à une heure au sud de Madrid (Espagne), le Puy du Fou España raconte quinze siècles d’histoire nationale. 4 000 spectateurs ont assisté au spectacle Le Songe de Tolède ("el sueño de Toledo") pour l'ouverture, vendredi 30 août.

Quinze siècles d'histoire qui défilent

L’aventure se déroule dans une ville de Tolède reconstruite en carton-pâte avec son fleuve, le Tage, son pont de pierre, des remparts qui évoquent l’Alcazar, et un moulin au loin qui servira à placer Don Quichotte devant ses ennemis. Le spectacle commence au VIe siècle avec la conversion du roi des Wisigoths, Récarède Ier, considéré comme un épisode marquant dans l’unification de l’Espagne.

Quinze siècles d'histoire d'Espagne sont ensuite racontés à travers les faits marquants, et surtout les plus spectaculaires. Les guerres, la Reconquête face aux musulmans sont mises en scène avec de nombreux acteurs, une quinzaine de chevaux et des musiques épiques. La Guerre civile est évacuée en une tirade émouvante, alors que le franquisme n’est, lui, pas évoqué.

Quatre autres spectacles en cours d'élaboration

La plupart des spectateurs ont apprécié le spectacle. "Ces acteurs, ces musiques... j’ai vraiment trouvé cela très joli, très réussi. Cela reflète bien la réalité de Tolède", raconte Begoña. "C'est un spectacle qui vaut le coup. Après, résumer l’histoire de l’Espagne en une heure, c’est impossible, concède Juan Carlos venu de Madrid pour l'occasion. Ils l’utilisent comme base d’un scénario, mais ils ne peuvent pas l’expliquer très profondément."

Le Songe de Tolède n’est que le premier spectacle du Puy du Fou España. Quinze représentations seront données jusqu’à la fin octobre. Le dispositif grandira peu à peu jusqu’à devenir un véritable parc de loisirs. En 2021, le parc devrait proposer quatre spectacles supplémentaires et trois villages historiques à visiter.