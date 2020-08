Barcelone : Lionel Messi veut quitter le club

"Barcelone sans Lionel Messi, une idée qui pourrait paraître inimaginable, mais on pouvait le sentir venir", avance Victor Gascouat, notre journaliste sur le plateau du 23h. "À 33 ans, l'Argentin sort d'une saison de galère incarnée par la gifle reçue en quart de finale par le Bayern Munich (8-2). Aujourd'hui, ses intentions sont claires : il veut partir. Ses avocats l'ont fait savoir au FC Barcelone en envoyant un courrier recommandé. D'intenses négociations vont maintenant débuter, mais s'il venait à quitter la Catalogne, ce serait un séisme", indique Victor Gascouat.

Quelle destination ?

L'annonce de son départ a déjà fait réagir les supporters catalans. "La direction du club gère mal, elle devrait vraiment réagir tout de suite parce qu'on va droit dans le mur", assure un supporter. "C'est une bombe, c'est impensable. Il a commencé sa carrière ici, je me demande où est-ce qu'il va pouvoir jouer", se désole un autre. L'Argentin est à Barcelone depuis 2000 et ses 13 ans. Il a remporté quatre Ligue des Champions sur les cinq remportées par le club. Il a eu aussi six Ballon d'Or. "Reste à savoir comment va être négociée sa clause libératoire qui s'élève à 700 millions d'euros et où il va aller", complète Victor Gascouat.

