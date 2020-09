World Clean Up Day : une journée pour tout mettre à la poubelle

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L’île des Trois frères est un des plus jolis coins de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône). Un petit air sauvage de loin, car de près l’endroit est un vrai dépotoir. Pour la troisième édition du World Clean Up Day, une quinzaine de bénévoles a passé la journée de samedi 19 septembre à ramasser tout ce qu’ils pouvaient. Même leçon et même constat sur la plage de Labenne, dans les Landes. En deux heures, plus de 100 kg de déchets ont été collectés. Parmi eux, beaucoup de micro-plastique, qui tue les animaux marins.

Le fléau du plastique

En Guyane, des habitants ont nettoyé les berges de la rivière de Mana. Dans leurs filets, beaucoup de bouteilles en plastique et de canettes en aluminium. Responsabiliser les adultes, éduquer les enfants, sensibiliser les uns et les autres à la préservation de l’environnement et du cadre de vie. En France, plus de 2 000 opérations de ramassage ont été menées samedi, y compris en ville. Dans un quartier de Rennes (Ille-et-Vilaine), 522 kg de déchets ont été collectés, dont cinq kilogrammes de mégots de cigarette.