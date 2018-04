VIDEO. Yann Arthus-Bertrand : " On a perdu 30 % des oiseaux et 80% des insectes volants"

"La situation que l'on vit est dramatique et j'ai l'impression que tout le monde s'en fou. On aurait perdu 60% de vie dans les quarante dernières années, relaye le réalisateur Yann Arthus-Bertrand. C'est dû à notre manière de vivre. " C'est notamment pour cette raison que l'écologiste a fait le choix de ne plus manger de viande. " Cela n'a pas été simple mais il ne faut pas laisser aux ONG et aux politiques le soin de se battre pour notre environnement, pour l'avenir de nos enfants."

Que faire sauver la planète ? Les actions de Nicolas Hulot sont-elles efficaces ? De quoi parlera le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand ? Il était l'invité de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.