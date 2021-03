"Le Collège citoyen, c'est l'ENA du terrain."

L'artiste JR, Édouard Bergeon ou encore Tania de Montaigne… Ils viennent de lancer une école qu'ils ont appelée le Collège citoyen de France. L'objectif ? Donner les clefs à des acteurs de la société civile, à des acteurs qui sont engagés sur le terrain, pour pouvoir porter leur engagement à une autre échelle et prendre des responsabilités. "Là, sur le terrain, il y a énormément d'énergies, de gens qui font des choses tous les jours pour les gens qui sont autour d'eux. Ils ont des idées formidables et on adorerait accompagner ces gens-là, leur donner encore plus de moyens", explique Tania de Montaigne, journaliste et femme de lettres.

Avec ce Collège citoyen, le but est donc de faire comprendre aux élèves comment fonctionnent les institutions, le droit public ou encore les finances publiques afin qu'ils puissent avoir tous les éléments pour agir. "Moi, j'ai envie d'avoir des leaders en politique qui savent ce que c'est le milieu médical, le milieu des banlieues, le milieu paysan", explique Julien Neutres, haut fonctionnaire.