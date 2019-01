VIDEO. Philippe Lévêque : "Le changement par le bas"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Remplacer les gobelets en plastique par une tasse en verre avec une ance amovible, cela permet de diminuer à minima de 600 gobelets sa consommation de plastique par an.

"C'est 5 kg de plastique et 12 euros d'économie, voilà un geste concret " démontre Philippe Lévêque, auteur du guide "Eco frugal".(disponible en téléchargement gratuit)

"On a déjà une centaine de collaborateurs qui suivent le programme en entreprise et pour les particuliers on a 300 ambassadeurs un peu partout en France, de Lille à Marseille. On commence même à avoir des demande à l'étranger".

Répondant à l'actualité concernant les gilets jaunes : "Les ronds-points et les rassemblements c'est déjà une forme de coopération, c'est essentiel pour les français de se réunir et d'échanger" explique Philippe Lévêque.

La question AFP : "Que conseillez vous aux français pour acheter mieux pendant les soldes, notamment les articles de prêt-à-porter ?"

Réponse de Philippe Lévêque : "La France des ronds-points c'est aussi la France du bon coin. C'est consommer mieux, autrement et plus vertueusement. Les soldes c'est important bien-sûr mais il faut éviter d'être dans cette logique de fast fashion, du toujours plus. Le textile c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc il faut avoir une consommation raisonnée et c'est aussi l'occasion de mieux gérer son budget".

L'interview s'est achevée sur "Aux arbres citoyens" de Yannick Noah.