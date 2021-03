VIDEO. En Guadeloupe, il traque les décharges sauvages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Plus on se baladait sur notre île, plus on a commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de zones de déchets et de dépôts sauvages, qu'au lieu d’aller dans les déchetteries, les gens privilégiaient plutôt les endroits un petit peu cachés pour se débarrasser de leurs déchets."

Pendant ce temps-là, en Guadeloupe, Maxime fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer les décharges sauvages. "On a toujours pas assez de déchetteries sur l'île, les déchetteries qu'on a à disposition ne sont pas ouvertes assez longtemps ou assez souvent. On n'a pas assez de bornes de tri pour faire le tri sélectif", explique Maxime. "Et donc malheureusement, par facilité, on va dire que la seule option qui reste c'est de s’en débarrasser au fond d’un chemin de canne, ou au bord d'une falaise, la nuit, quand il n'y a pas grand monde, quand il n'y a pas beaucoup de passage", ajoute-t-il.

Une déchetterie pour 35 000 habitants

En Guadeloupe, le tri sélectif est collecté à domicile chez seulement 56 % des habitants, contre 85 % en moyenne en France. L'archipel compte 11 déchetteries publiques, soit une pour 35 000 habitants, c'est 2,5 fois moins que la moyenne nationale. Maxime a cofondé l'association Clean my island en 2019 avec des amis. Ils rassemblent régulièrement des centaines de bénévoles pour des opérations de nettoyage. "On a déjà fait 22 éditions, mais je pense que ce n'est pas grand-chose. Il y a des sites sur lesquels on a déjà agi qui n'ont pas été redétériorés par la suite, et il y a des sites qui l'ont été parce que ça fait 10, 20, 30 ans que ces zones sont prises pour cible par les professionnels ou les particuliers pour se débarrasser de leurs déchets", développe Maxime. Ainsi, les bénévoles attendent un engagement des politiques ainsi que des infrastructures adaptées pour faire face à ce fléau.

En février 2020, la Guadeloupe a adopté un plan de prévention et de gestion des déchets intitulé "0 déchet en 2035". La construction de 11 nouvelles déchetteries est notamment prévue d'ici 2023.