VIDEO. En Grèce, une toile d’araignée géante recouvre les berges d’un lac

1 kilomètre de long. C’est la taille d’une toile d’araignée qui a été vue en Grèce, au bord du lac Vistonida.

Cette immense toile a été tissée par des milliers de petites araignées. Plus précisément, il s’agit de Tetragnatha extensa. Des araignées qui se distinguent par leurs longues pattes et leurs toiles tissées à l'horizontal dans des milieux frais et humides souvent à proximité de points d’eau.

Il y a une explication

Ce phénomène a une explication très simple. Les températures estivales élevées ont favorisé la prolifération de moustiques et de moucherons dont la Tetragnatha extensa raffole. À la différence des autres espèces d’araignées, cette espèce-là ne se précipite pas sur les moucherons qui se prennent dans sa toile. Cette araignée va en effet manger les fils endommagés de sa toile et par conséquent les proies qui s’y sont engluées.

Les toiles sont éphémères, appelées à être emportées par les précipitations et la baisse des températures.