VIDEO. "Du plastique, du plastique..." (et c'est pas fantastique) : un plongeur filme la pollution au large de Bali

C'est une destination de plongée dont se vante le gouvernement indonésien. Le site de Manta Point, sur l'île de Nusa Penida, au large de Bali, est réputé pour ses coraux et ses raies manta. Pourtant, samedi 3 mars, un plongeur britannique a découvert avec horreur un autre type de décor.

Rich Horner raconte, sous sa vidéo publiée sur YouTube, que "les courants océaniques ont amené un merveilleux cadeau" empoisonné. Il décrit "une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc."

Oh, et du plastique. Des sacs plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique, des plaques en plastique, des seaux en plastique, des sachets plastique, des pailles en plastique, des paniers en plastique, des sacs plastique, encore plus de sacs plastique, du plastique, du plastique, tant de plastique !