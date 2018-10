VIDEO. Devant la Bourse de Paris, un ours polaire famélique pour encourager l’investissement responsable

Juché sur un petit iceberg en carton, notre ours polaire aux côtes bien apparentes et aux poils bien gris attire les amateurs de selfies. Devenue le symbole du changement climatique, cette image d’un ours polaire famélique avait fait le tour du monde : sa reproduction empaillée trône mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre place de la Bourse à Paris, installée par l’Association pour l’investissement responsable afin d’inciter les passants à investir davantage pour l'environnement.

"Si la banquise fond, cet animal va disparaître"

Min, membre de l'association du forum pour l'investissement responsable tente d'interpeller un curieux sur son sujet. "Nous avons voulu mettre un ours très fatigué et chétif, qui dérive sur sa banquise…", explique-t-il à un passant. En fait, notre ours est une sculpture poilée et pas un ours empaillé mais il impressionne Ichem qui regrette son sort. "Ça me touche, confie-t-il. C’est un animal emblématique de l’Arctique, qui a besoin de la banquise pour chasser les phoques et les poissons et les autres animaux. Et si la banquise fond, cet animal va disparaître."

Ichem ne voit pas vraiment le lien avec son épargne mais si l'association pour l'investissement responsable a choisi la place de la Bourse pour installer son ours, c'est aussi pour toucher les gestionnaires de portefeuilles financiers, comme Cyril. "Vous pouvez exiger, explique-t-il, que vos sous soient placés dans des fonds ou des sociétés de gestion qui appliquent des critères sociaux et environnementaux pour que vous obteniez des revenus tout en ayant bonne conscience. C’est un label exigeant, auquel on peut faire confiance. Davantage en France, d’ailleurs, qu’en Lituanie ou à Malte, par exemple..."

Prendre en compte le développement durable

Grégoire Cousté, le délégué général du Forum pour l'investissement responsable est formel : aujourd'hui ce ne sont plus aux professionnels de la finance qu'il faut expliquer l'investissement responsable : "Rendez-vous chez votre banquier ou votre assureur et exigez l’investissement socialement responsable, invite ainsi Grégoire Cousté. C’est-à-dire la prise en compte du développement durable dans vos décisions d’investissement."

C’est une priorité : les grands investisseurs institutionnels commencent à se mettre très sérieusement au sujet, mais ce n’est pas encore le cas des épargnants individuels. Grégoire Cousté à franceinfo

Après deux jours place de la Bourse, l'ours repartira dans les locaux de l'association où il continuera à symboliser la crise climatique et de la biodiversité. En 2016, plus de 800 milliards d'euros ont été investis dans les énergies fossiles.