VIDEOS. Steak sans viande, cargo à voile, agriculture urbaine... Des start-ups présentent leurs innovations pour la planète au sommet Change NOW

L'événement a lieu à Paris, du 30 janvier au 1er février, et permet à des entrepreneurs de faire connaître leurs inventions pour protéger la planète.

Ils ont imaginé (et mettent en oeuvre) des solutions pour le monde de demain, en préservant la planète, en économisant les ressources et en polluant moins. Plusieurs entrepreneurs sont intervenus, jeudi 30 et vendredi 31 janvier, au sommet Change NOW pour présenter leurs innovations. L'événement, qui se tient sous la nef du Grand Palais jusqu'à samedi 1er février, met en relation décideurs et entrepreneurs et offre une tribune à des personnes impliquées dans la lutte pour la préservation de la planète et la transition écologique.

Urbanisme

Intervenants : Claudio Muskus pour Cultures et compagnies, Nicolas de Brabandère pour Urban Forrest, une représentante de Peas and Love, et Elodie Grimoin pour Urban Canopée.

Alimentation

Intervenants : pour Planète Burger, Denis Olivier pour Meal Canteen, Bas Berends pour Off Grid Box, Quentin Testa pour Jean Bouteille.

Transports

Intervenants : Nils Joyeux pour Zéphyr et Borée, José Lluch pour Zeleros Hyperloop, Victorien Erussard pour Energy Observer, et Stéphanie Lesage pour Airseas.