Dans une enquête du RESES le rapport des étudiants à l’écologie, les auteurs recommandent notamment la création de cours dédiés à l’environnement dans toutes les filières de l’enseignement supérieur. On fait le point sur cette nouvelle étude avec NOWU, le média numérique environnemental de France Télévisions.

Le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire), a publié, jeudi 21 septembre, la troisième édition de la consultation nationale étudiante, une vaste étude pour connaître l’opinion des jeunes français sur les questions environnementales. L’idée est de pouvoir faire entendre la voix des étudiants auprès des institutions de l’enseignement supérieur. Près de 14 000 questionnaires ont été recueillis cette année. Les auteurs précisent que dans un contexte où l'urgence climatique a conduit une partie de la population française à se mobiliser pour le climat, la jeunesse, et en particulier les étudiants, jouent un rôle crucial dans le mouvement écologique avec par exemple la création des marches pour le climat.

Les étudiants “soucieux de l’environnement”

Dans la publication, 62 % des étudiants confient voir l’écologie comme le sujet de société principal. Près de 57 % des étudiants interrogés se disent écologistes et 16 % d’entre eux indiquent être militants.

Mais certains identifient des freins qui les empêchent de s’engager plus comme le manque d’argent qui pour 56 % des étudiants est un obstacle au changement de leurs habitudes de consommation et 52 % des étudiants citent le manque de temps comme un frein à leur engagement écologique.

Autre point important, dans leur vision de l’écologie, les étudiants estiment que c’est l’État qui doit agir en priorité et piloter la transition écologique, suivi par les entreprises et les institutions internationales.

Plus de formation sur la question environnementale

Parmi les étudiants interrogés, il est possible de distinguer deux catégories. Une première qui a choisi sa formation en fonction des enjeux écologiques en cours et qui est très satisfaite de l’enseignement reçu et une deuxième qui n’a pas fait son choix de filière en fonction de l’écologie, mais qui est désireuse d’avoir de cours plus approfondis sur le sujet.

Par ailleurs, selon la CNE 2023, 43 % des étudiants estiment que leur formation ne les prépare pas suffisamment aux enjeux écologiques actuels et futurs et 70 % souhaiteraient être davantage formés aux enjeux écologiques.



