Chaque année, l’été est une période rouge pour les pompiers. Pour cette raison, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône se préparent aux feux de forêt et mettent en place des procédés pour lutter contre ce fléau.

Sur cette période, ils sont 200, en plus de l'effectif actuel, à être mobilisés au cas où un feu se déclare. Sur des zones à risque sont mis en place plusieurs camions en attente, c’est ce qu’on appelle le GIFF, le Groupement d'intervention des feux de forêt. “Ça nous permet d'accéder rapidement aux massifs qui se trouvent juste à côté. Les feux de forêt, la difficulté, c'est que ça peut démarrer dans n'importe quel endroit. La stratégie, en tout cas, qui est en place, c'est une attaque massive sur les feux naissants. C'est ce qui explique notre positionnement ici.”, explique le lieutenant Camille Esparza. À cette période, les équipes s'entraînent chaque année avant la saison des feux de forêt, et régulièrement pendant la saison de feux de forêt, pour créer un automatisme si jamais cette situation devait se produire.

Le premier maillon dans la détection des feux de forêt Bouches-du-Rhône est une vigie. Il s’agit d’une bâtisse, située à 800 mètres d’altitude. Grâce à elle, des pompiers guetteurs vérifient qu'il n'y ait pas des départs de feux. “Déjà, nous, on regarde ce qu’il brûle en bas. Si c'est un feu de forêt, un feu de broussaille, un feu de voiture... On est capables d'identifier dans le type de fumée qu'il y a. Après, notre rôle à nous, aussi, c'est de spécifier s'il y a des maisons menacées. On va dicter l'accès, pour y accéder le plus rapidement avec des engins de lutte contre le feu. C'est une passion. Et c'est un privilège d'être ici, de sauver notre environnement. C'est magnifique. Et on se bat pour, justement.”, indique le caporal-chef Laurent Lambert, guetteur.