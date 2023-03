Les équipes de France Télévisions se mobilisent pour décrypter les liens entre le temps qu'il fait et le dérèglement climatique.

Les antennes de France 2 et France 3 ont lancé lundi 13 mars un tout nouveau "Journal de la météo et du climat". Les bulletins météo du soir des deux chaînes ont été rallongés pour faire un lien entre la météo et le changement climatique, afin de montrer comment notre météo quotidienne s'inscrit dans des mouvements de dérèglement observés depuis plusieurs décennies.

Canicules, sécheresses, incendies, inondations… Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et France Télévisions a décidé de lancer ce nouveau rendez-vous, "votre météo remise dans le contexte d'un climat qui se réchauffe en raison des émissions de gaz à effet de serre", a expliqué Julia Martin sur France 3. L'objectif de ce "Journal de la météo et du climat" est de "décrypter ces phénomènes" et surtout répondre aux questions des téléspectateurs "pour savoir comment s'adapter à ce climat qui change".

>> INFOGRAPHIES. Climat : fait-il chaud ou froid pour la saison ? Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies

Lundi soir, la climatologue Françoise Vimeux a répondu à la question de Mathieu, habitant de Meurthe-et-Moselle, qui se demande "comment le réchauffement climatique influait sur la quantité d'eau qui tombe". "Le changement climatique modifie la circulation atmosphérique de grande échelle. On va avoir une nouvelle répartition des pluies. On va modifier les extrêmes de pluie, (…) parce que notre atmosphère peut contenir plus de vapeurs d'eau lorsqu'elle est plus chaude", a répondu la scientifique.

Ces bulletins météo sont à retrouver chaque jour à 20h40 sur France 2 et à 21 heures sur France 3.