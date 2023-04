Benoît pêche les déchets dans le fleuve de la Vilaine mais pas avec n’importe quel outil : un aimant qui soulève 1 600 kilos. Une activité qui lui permet d’agir pour l’environnement et de faire parfois des trouvailles intéressantes.

Une baïonnette datant de l’Allemagne nazie, un skateboard collector, nos fleuves regorgent d’objets dont les propriétaires ne veulent plus et se débarrassent sans scrupules dans la nature. Un gros problème qui pollue nos villes et ses eaux. De ce problème environnemental, certains en ont fait un passe-temps comme Benoît, qui débarrasse le fleuve de la Vilaine de ses encombrants.

Agir pour l'environnement

Pour ses sessions pêche, Benoît utilise un aimant à 360 degrés, capable de soulever 1 600 kilos, soit le plus gros aimant du marché. “Tout le monde peut pêcher, par contre, moi, je conseille de se rapprocher d'une association. C'est le mieux”, explique-t-il. Sous autorisation de la ville, l’association à laquelle il adhère peut ainsi facilement pratiquer cette activité et nettoyer les cours d’eau. “Après, y a des communes qui voudront pas mais ils ne peuvent pas t'arrêter parce que tu pêches. La règle d'or des pêcheurs à l'aimant, c'est que tu arrives, c'est propre, tu repars, c'est propre”.



Munis d’une remorque pour transporter leurs trouvailles, les encombrants sont ensuite cédés à des professionnels qui recyclent ces déchets. Au-delà d’agir pour l'environnement autour de chez lui, cette activité lui permet de rencontrer des personnes, sensibles aux mêmes causes. “Pour moi, tout est un trésor, en fait. Je ne fais pas ça pour le fric, je fais ça pour la sortie, être avec les gens... et, je pense, c'est ça qui est le plus important”, confie Benoît.