Une mairie près de Lyon offre des poules aux habitants pour réduire leurs déchets

La ville de Trémoux va remettre un couple de poules à une cinquantaine de volontaires de la commune. Une poule peut ingérer plusieurs dizaines de kilos de déchets organiques par an.

Les poules peuvent rendre bien des services. La mairie de Trémoux l'a bien compris. Cette petite ville d'environ 6 000 habitants, située à 25 kilomètres de Lyon (Rhône-Alpes), a décidé d'offrir, samedi 2 juin, un couple de gallinacés à une cinquantaine de volontaires de la commune à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable. Les poules doivent permettre aux habitants de réduire leurs déchets organiques, comme l'explique la municipalité sur son site.

Une réduction de 150 kilos par an

En plus des œufs, un couple de poules peut réduire le poids de la poubelle d'un ménage de 150 kilogrammes par année, affirme Trivalis (lien pdf), un syndicat en charge du traitement des déchets ménagers. "Sur les 350 kilogrammes de déchets produits chaque année par un Français moyen, il y a 120 kilos de déchets organiques", détaille au HuffPost Séverine Bourgereau, chargée de communication à la mairie.

A Trémoux, pour bénéficier de la remise des deux volailles, il faut posséder un jardin d'au moins 100 mètres carré, signer une charte d'engagement et transmettre régulièrement à la commune le volume de déchets alimentaires donné aux poules. La remise des deux animaux est prévue samedi en fin de matinée. Les habitants recevront en plus un guide gratuit sur l’élevage des poules, un sac de graines, un abreuvoir et une mangeoire.