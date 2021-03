Une fuite de white spirit, "sans gravité pour la faune", décelée dans un cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques

Une fuite de white spirit sans conséquences graves. Des sapeurs-pompiers du Sdis (services départementaux d'incendie et de secours) sont intervenus mardi 30 mars au matin dans la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques), après une importante fuite de produits chimiques dans le gave de Lescun, un cours d'eau local. La préfecture du département a précisé dans un communiqué que la pollution, apparue lundi, était "sans gravité pour la faune".

La fuite de white spirit s'est déclenchée vendredi en fin de journée à l'usine de métallurgie Toyal Europe d'Accous – à une dizaine de kilomètres au nord de Lescun – qui produit notamment de la poudre d'aluminium. D'après La République des Pyrénées, les "boudins spéciaux" installés par l'usine n'ont pas suffi à absorber les hydrocarbures. La direction a donc appelé les secours mardi matin. Ceux-ci ont mobilisé des "moyens spécifiques de dépollution et de l'unité risques chimiques", précise le quotidien régional.

"Aucune mortalité de poisson"

L'intervention s'est terminée à 13 heures, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a sollicité les services de la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour enquêter sur les causes et les conséquences de cette pollution. Une enquête de gendarmerie a également été ouverte, selon La République des Pyrénées.

"Entre 100 et 1 000 litres de white spirit se sont déversés dans le gave de Lescun", a expliqué au journal Alain Oby, le directeur de l'usine. D'après la préfecture, "aucune mortalité de poisson" n'a été repérée. "Le white spirit étant un produit très volatil, les conditions météo du jour sont favorables à son évaporation dans l'atmosphère", ajoute-t-elle.