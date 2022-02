Equateur : un million de litres de pétrole déversés dans un parc naturel, en pleine forêt amazonienne

Après la marée noire qui a frappé le Pérou, c'est l'Equateur qui se retrouve touché par une fuite de pétrole conséquente. Plus d'un million de litres de brut se sont déversés dans une réserve environnementale de l'Amazonie équatorienne depuis la rupture d'un oléoduc le 28 janvier, a annoncé la société qui gère cette infrastructure mercredi 2 février.

Environ 21 000 m2 de la réserve nationale Cayambe-Coca, au nord-est de l'Equateur, ont été touchés par cette fuite provoquée par une chute de pierres. L'entreprise Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), qui gère l'oléoduc endommagé, affirme avoir "collecté et réinjecté 5 300 barils de pétrole brut dans le système", soit 84% du brut déversé. Le pétrole a été recueilli dans des bassins de rétention aménagés dans la zone de l'incident.

“The oil spill has reached the banks of the Coca River. The situation is critical because more than 60,000 people depend on water from this river.” - @Raquel_Nemo to NBC news



