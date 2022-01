Amazonie équatorienne : un parc naturel et une rivière ont été touchés par une fuite de pétrole

Un épisode de pollution au pétrole frappe une aire naturelle de l'Amazonie équatorienne, a annoncé le gouvernement du pays sud-américain, lundi 31 janvier. "La zone touchée est située dans le parc national de Cayambe-Coca et selon le zonage, le déversement de pétrole a eu lieu dans la zone de protection", explique un communiqué. Trois jours plus tôt, une fuite avait été identifiée sur un oléoduc après de fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et des chutes de pierres, endommageant "quatre tuyaux de l'infrastructure" exploitée par la société privée Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

COMUNICADO | Reporte de afectaciones, acciones desarrolladas e inicio de acción administrativa contra operador por derrame de crudo en Napo. pic.twitter.com/NxA7jtCanZ — Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica (@Ambiente_Ec) January 31, 2022

Le gouvernement avait alors diffusé des images de la fuite, de même que des travaux d'intervention, avec camions et bulldozers tentant de monter des palissades de terre. Ces images montraient des rochers recouverts de pétrole et une nappe noire au milieu de la végétation. "Des actions de confinement ont été lancées pour éviter tout dommage environnemental, et des bassins de confinement du pétrole brut ont été aménagés pour empêcher tout type d'impact sur les sources d'eau", avait expliqué l'OCP.

Quelque 21 000 mètres carrés déjà touchés

Les autorités craignaient alors que le pétrole ne gagne "les environs de la rivière Coca et éventuellement des réserves d'eau voisines", dont dépendent plusieurs communautés indigènes. C'est malheureusement ce qui est arrivé. A ce stade, environ 21 000 m2 de la réserve Cayambe-Coca ont été touchés par la fuite de pétrole, selon l'estimation communiquée lundi. Le brut s'est également écoulé dans la rivière Coca, une rivière majeure de l'Amazonie et qui se jette dans la rivière Napo, elle-même affluent de l'Amazone, selon la même source. "Les travaux de nettoyage se poursuivent et nous ferons appliquer les sanctions prévues par la loi", a déclaré sur Twitter (en espagnol) le ministre Gustavo Manrique.

L'Equateur dispose d'importantes ressources en pétrole, surtout en zone amazonienne, et ce pétrole est son principal produit d'exportation (via principalement l'entreprise publique Petroecuador). Entre janvier et novembre 2012, le pays a produit une moyenne de 494 000 barils par jour.