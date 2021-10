Suède : les maisons sous cloche, une nouvelle tendance

D'après les propriétaires des maisons sous cloche en Suède, c'est en automne que ces habitations sont les plus belles. En achetant une maison en bois en 2004, un couple de Franco-Suédois a eu une idée étonnante : construire autour une immense serre de 200 m2. L'idée d'origine était de construire une maison en symbiose autour de la nature. La spécialité ? L'intérieur de la serre ressemble à un jardin botanique avec des plantes qui ne résistaient pas habituellement aux températures suédoises.

Des économies d'énergie considérables

Si les plantes s'épanouissent, c'est grâce à la chaleur sous la serre où il fait rapidement chaud. Le couple a décidé de construire une terrasse sur le toit où il fait bon vivre. "Les journées comme aujourd'hui où on a 13 degrés dehors, sur la terrasse, il peut rapidement faire 20 degrés", explique Charles Sacilotto, propriétaire d'une maison nature. Malheureusement, l'été, il peut rapidement faire plus de 40 degrés. Pour cette serre, le couple a dépensé plus de 80 000 euros, mais réalise d'énormes économies d'énergie.